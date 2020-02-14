عودة الكهرباء إلى محافظة الحسكة بعد صيانة العطل الفني على خط 230 ك.ف

الحسكة-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة إيصال التيار الكهربائي للمشتركين في المحافظة بعد الانتهاء من صيانة العطل الفني الحاصل على خط “230 ك.ف” الطبقة-الأبواب.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات الفنية أنجزت مساء اليوم صيانة العطل الفني الذي لحق بالخط المذكور في منطقة سودا وعبد جنوب غرب مدينة الحسكة منذ يوم الأربعاء الماضي وأدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن المحافظة طيلة اليومين الماضيين مشيراً إلى أنه تم تخصيص كميات الطاقة المنتجة من محطة توليد السويدية للخطوط الخدمية التي تغذي المشافي والمطاحن والمياه والأفران والاتصالات لضمان استمرار تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

ولفت عكلة إلى أن الشركة باشرت بإيصال التيار الكهربائي للمشتركين تباعاً وحسب برنامج التوزيع المتبع في كل محطة مشيراً إلى أن الورشات أنجزت كذلك صيانة عطل فني آخر ضمن محطة تحويل الأبواب “230 ك.ف-66 ك.ف-” وإعادة الخدمة الكهربائية لها.

وكانت شركة كهرباء الحسكة أنجزت صيانة محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر الأسبوع الماضي بعد تعرضها لأضرار نتيجة العدوان التركي ومرتزقته.