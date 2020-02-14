ثلوج ريف القامشلي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلماني روسي: موسكو تقف بكل حزم إلى جانب الجيش السوري في القضاء على الإرهاب
2020-02-14
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب
2020-02-14
السفير الروسي في أنقرة: تركيا لم تنفذ التزاماتها باتفاقات سوتشي
2020-02-13
سفير كوريا الديمقراطية بدمشق: نقف بثبات إلى جانب سورية
2020-02-13
إقبال واسع على المشاركة السورية في معرض الملابس الجاهزة بالقاهرة
2020-02-13
حداد: التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة سبب رئيسي للحروب فيها
2020-02-13
برلماني وخبيران روسيان: الجانب التركي لا يلتزم بتعهداته بشأن اتفاقات سوتشي- فيديو
2020-02-13
محليات
مسيرة احتجاجية رفضا لـ (صفقة القرن) في مخيم جرمانا بريف دمشق
2020-02-14
كهرباء حمص: إصلاح الأعطال الناتجة عن الظروف الجوية
2020-02-14
رؤساء اتحادات عمالية عربية لـ سانا: ندعم سورية في صمودها بوجه الحرب الإرهابية ونضال عمالها
2020-02-14
جهود متواصلة يبذلها عمال كهرباء السويداء في أصعب الظروف الجوية
2020-02-14
38 عاماً على الإضراب ضد قرار الضم.. أبناء الجولان السوري أكثر إصراراَ على مقاومة الاحتلال ومخططاته
2020-02-14
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2020-02-14
سوق بلدة ملح بالسويداء.. نسيج عمراني تراثي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي
2020-02-14
رياضة
مشاركة واسعة في بطولة السويداء المفتوحة بالشطرنج
2020-02-14
سوسيداد يتغلب على ميرانديس في قبل نهائي كأس إسبانيا
2020-02-14
الروسية ألكسندروفا تبلغ ربع نهائي بطولة بطرسبورغ للتنس
2020-02-13
لبنان يفوز على العراق في بطولة الأردن الدولية لكرة السلة
2020-02-13
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يفوز على نظيره البحريني في بطولة الأردن الدولية
2020-02-13
خروج تيتيباس من بطولة روتردام للتنس
2020-02-13
بيلباو يكتفي بفوز ضئيل على غرناطة في ذهاب قبل نهائي كأس إسبانيا
2020-02-13
اقتصاد
مديرية المصالح العقارية: التأكد من إرفاق إشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي ضمن معاملات عقود البيع
2020-02-14
استقرار أسعار النفط
2020-02-14
إقبال واسع على المشاركة السورية في معرض الملابس الجاهزة بالقاهرة
2020-02-13
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 96ر135 نقطة
2020-02-13
12 منشأة صناعية وحرفية دخلت مرحلة الإنتاج في درعا الشهر الماضي
2020-02-13
الأسهم الأوروبية تتراجع في تعاملات اليوم
2020-02-13
ارتفاع أسعار الذهب
2020-02-13
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الشريط الأخباري
الجيش يؤمن الطريق الدولي حلب دمشق بالكامل بعد تحرير المناطق المحيطة بالطريق من الإرهاب
الطريق الدولي حلب دمشق مروراً بإدلب وحماة مؤمن بالكامل
أهلنا في القنيطرة والجولان المحتل يحيون ذكرى الإضراب الشامل ضد قرار الضم الباطل .. المقت: الجولان جزء لا يتجزأ من سورية والاحتلال إلى زوال
الجعفري: سورية ترفض محاولة تسخير آليات الأمم المتحدة لتصبح أداة ضغط على دول بعينها-فيديو
مجلس الشعب يتبنى بالإجماع قراراً يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية
في ذكرى الإضراب الوطني الشامل.. أبناء القنيطرة والجولان أكثر تصميماً على تحرير الجولان السوري المحتل
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات
برعاية الرئيس الأسد… انطلاق فعاليات المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال.. الهلال: شعب سورية وعمالها أثبتوا قوتهم وقدرتهم في مواجهة الإرهاب والتحديات-فيديو
الكرملين يؤكد على حق الدولة السورية بمحاربة الإرهاب في إدلب
إدارة الدفاع الوطني الروسي: الإرهابيون في سورية يتلقون الدعم والإمداد بالأسلحة من جهات غربية
ثلوج ريف القامشلي
2020-02-14
ثلوج ريف القامشلي
2020-02-14
Hiba
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