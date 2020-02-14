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إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

2020-02-14

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام بكثافة تجاه المشاركين بالمظاهرة التي انطلقت اليوم تنديداً بـ “صفقة القرن” ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق بينهم أطفال.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال وباتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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