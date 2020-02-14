الصين تطالب واشنطن بالكف عن إجراءاتها القمعية ضد الشركات الصينية

بكين-سانا

طالبت الصين اليوم الولايات المتحدة بالكف فوراً عن قمع الشركات الصينية وذلك بعد أن أضافت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جديدة ضد شركة هواوي العملاق الصيني للتكنولوجيا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ قوله في مؤتمر صحفي “إن الجانب الأمريكي يسيء استخدام سلطاته المحلية لقمع الشركات الصينية دون أي دليل على ارتكابها أي مخالفات” مضيفاً “إن مثل هذه الممارسات أمر مشين وغير أخلاقي ولا يتناسب مع مكانة الولايات المتحدة كدولة كبرى”.

وأضاف قنغ “إن الحكومة الصينية شجعت الشركات الصينية على التعاون في مجال التجارة الخارجية بما يتوافق مع القوانين المحلية ومبدأ السوق والقواعد الدولية” وفي المقابل فإن “ممارسات التنمر الاقتصادي الأمريكية هي إنكار صارخ لمبدأ السوق وهي تقوض بشدة سمعة ومصداقية الولايات المتحدة وكذلك مصالح الشركات الأمريكية”.

وكانت الإدارة الأمريكية وضعت شركة هواوي و70 هيئة تابعة لها ضمن “القائمة السوداء” في أيار الماضي وذلك في أعقاب نشر تقرير لموقع عالم التقنية يظهر تفوقها على شركة آبل الأمريكية في إنتاج الهواتف الذكية لتواجه قيوداً عديدة ضمن محاولات أمريكية حثيثة للحد من توسع الشركة التي تقود شركات التكنولوجيا الصينية التنافسية.

ورفعت شركة هواوي الصينية في أيار الماضي دعوى في الولايات المتحدة تطالب فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب في القائمة السوداء الأمريكية ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.