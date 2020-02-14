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مشاركة واسعة في بطولة السويداء المفتوحة بالشطرنج

2020-02-14

السويداء-سانا

اختتمت بطولة السويداء المفتوحة بالشطرنج اليوم بمشاركة ستة وسبعين لاعباً من مختلف أندية المحافظة.

وفاز بالمركز الأول للبطولة التي استضافتها صالة نفاية المهندسين إحسان كنعان تلاه طارق أبو عساف ثم علاء حسان وحازم الحاج.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار عضو اتحاد الشطرنج حمد السعد إلى أن البطولة أقيمت وفق النظام السويسري من ثماني جولات على مدار ثمانية أيام وشهدت منافسة قوية مبينا أن البطولة أفرزت مواهب ناشئة ستتم الاستفادة منها لاحقا وسيلقون اهتماما ورعاية من اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بالسويداء.

 

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