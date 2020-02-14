وفاة شخص جراء حريق بمنزله في حي وادي الذهب بمدينة حمص

حمص-سانا

توفي شخص اليوم نتيجة إصابته بحروق بليغة ناجمة عن اندلاع حريق في منزله بحي وادي الذهب في مدينة حمص.

وأكد العقيد عثمان جودا قائد فوج إطفاء حمص في تصريح لمراسل سانا أن الحريق ناجم عن اشتعال المنزل جراء وقوع مدفأة المازوت على الأرض مشيراً إلى أنه لدى محاولة الزوجين الهروب سقط الزوج على الأرض وهو حسن راشد درويش 77 عاماً وتوفي نتيجة استنشاق كمية كبيرة من الدخان وإصابته بحروق بليغة فيما تم إجلاء الزوجة قبل امتداد النيران إليها.

وبين جودا أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت على الفور إلى المكان وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه ونقل المتوفى إلى المشفى.

بدوره أشار الدكتور ناصر إدريس مدير مشفى الباسل بحي كرم اللوز إلى أنه تم صباح يوم نقل شخص في العقد السابع من العمر إلى المشفى متوفياً جراء إصابته بحروق بليغة وانبعاث مواد سامة بسبب حريق اندلع في منزله الكائن بحي وادي الذهب ناجم عن سقوط مدفأة المازوت على الأرض.