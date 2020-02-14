الكرملين: التقارير حول لقاء روسي أوكراني في سلطنة عمان كاذبة

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن التقارير حول لقاء سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في سلطنة عمان كاذبة.

وردا على سؤال حول سفر باتروشيف إلى عمان للقاء زيلينسكي قال بيسكوف وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك هذا الكلام كذب.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية وغربية زعمت في وقت سابق عن لقاء بين باتروشيف والرئيس الأوكراني في سلطنة عمان.

وتشهد العلاقات الروسية الأوكرانية توترا على خلفية عدم التزام سلطات كييف باتفاق مينسك بشأن وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا ومواصلة خرقها له وقصف المناطق السكنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.