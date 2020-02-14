SCS-NET
الشريط الأخباري

العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء والمياه اللبنانية

2020-02-14

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وجاء في بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني اليوم: “أن طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية في مناطق الجنوب وحلقت بكثافة فوق مناطق مرجعيون وحاصبيا على علو منخفض”.

وأضاف البيان إن زورقين حربيين إسرائيليين معاديين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة وتتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.

انظر ايضاً

طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية يجددان خرق الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه اللبنانية. وقالت قيادة الجيش اللبناني …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved