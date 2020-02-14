الحرارة أدنى من معدلاتها وأجواء باردة في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة ادنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام فيما تبقى الأجواء باردة في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 75 كيلومترا بالساعة أحيانا في المرتفعات الساحلية وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والوسطى والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها في معظم المناطق ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر خلال ساعات بعد الظهر والمساء.

وبلغت كميات الهطلات المطرية خلال الـ 24 ساعة الماضية وفق النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة حماة -شطحة 24 مم والكريم 5ر14 مم وافاميا 11 مم وعين الكروم 5ر10 مم والسقيلبية 10مم أما في محافظة اللاذقية فسجلت في المزيرعة 16 مم والقرداحة 14 مم وصلنفة 12 مم والحفة 10 مم.

وفي محافظة طرطوس وصلت كميات الهطل إلى 11 مم في القدموس و 5 مم في الشيخ بدر و5ر5 مم في حمام واصل فيما بلغت نسب الهطل في محافظة الحسكة في القامشلي 5ر13 مم وفي كل من المالكية والزهيرية 8 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …