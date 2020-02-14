العدوان السعودي يواصل قصف المناطق السكنية في اليمن

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقته قصف المحافظات اليمنية مستهدفة المناطق والأحياء السكنية ما أدى إلى إلحاق أضرار بممتلكات اليمنيين.

وذكر موقع المسيرة نت أن قوى العدوان جددت خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة واستهدفت بقصف مدفعي وصاروخي مناطق متفرقة في منطقة 7 يوليو ومناطق جبلية بمديرية التحيتا وشرق حيس في المحافظة مشيرا إلى تضرر عدد من منازل وممتلكات المدنيين.

كما استهدف طيران العدوان بعدة غارات مديرية رازح وسحار وحيدان في محافظة صعدة ومديريات الغيل وخب والشعف والمتون في محافظة الجوف.

وتواصل قوى العدوان ومرتزقته خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في محادثات السويد في كانون الأول من عام 2018.