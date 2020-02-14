قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتقل فلسطينياً

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتقلت فلسطينيا.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى واحتجزت هويات المصلين الفلسطينيين واعتدت على العشرات منهم خلال وجودهم بين بابي حطة والأسباط واعتقلت شابا فلسطينيا.

وللجمعة الخامسة على التوالي تقتحم قوات الاحتلال المسجد الأقصى عند صلاة الفجر بقصد إفشال حملة “الفجر العظيم” التي دعا إليها الفلسطينيون الشهر الماضي لأداء صلاة الفجر من كل جمعة في الأقصى لمواجهة انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة واقتحاماتهم اليومية واعتداءاتهم على المصلين الفلسطينيين وإبعادهم عنه في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.