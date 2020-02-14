مصدر عسكري: في تمام الساعة 45ر23 من يوم الخميس الواقع في 13-2-2020 تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً منها قبل الوصول إلى أهدافها