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مصدر عسكري: في تمام الساعة 45ر23 من يوم الخميس الواقع في 13-2-2020 تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً منها قبل الوصول إلى أهدافها

2020-02-14

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من تصدي الدفاعات الجوية للأهداف المعادية

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