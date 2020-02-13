طلاب المعهد العالي الموسيقا يختتمون أيام احتفالية ميلاد بيتهوفن

دمشق-سانا

اختتم طلاب المعهد العالي للموسيقا قسم البيانو حفلات المعهد بذكرى ميلاد المؤلف الموسيقي الألماني بيتهوفن الـ 250 والتي أشرف عليها البروفيسور غزوان الزركلي وذلك على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وتضمنت أمسية اليوم عزف ثلاث قطع موسيقية تم ترتيبها حسب التدرج السلمي اللحني للسوناتا برؤية الزركلي والتي تحتاج تقنية عالية بالعزف مع انسيابية وعفوية.

وقدم الطالب اغوب كنوزي من السنة الخامسة سوناتا رقم 21 مقام دو ماجور مصنف 53 ثلاث حركات ثم عزفت الطالبة بشرى خير بيك من السنة الرابعة سوناتا رقم 14 مقام دو دييز مينور مصنف 27-3 ثلاث حركات.

وكان ختام الأمسية بعزف سوناتا تصنف من بين المقطوعات الصعبة لبيتهوفن وهي رقم 13 مقام مي بيمول ماجور مصنف 27 أربع حركات للطالبة نورا زينة من السنة الخامسة.

ويعد بيتهوفن علامة فارقة في الحقبة الكلاسيكية التي تسبق الرومانسية ويعتبر من أعظم عباقرة الموسيقا في جميع العصور وأكثرهم تأثيراً وأبدع أعمالاً موسيقية خالدة حيث تشمل مؤلفاته تسع سيمفونيات وخمس مقطوعات على البيانو وأخرى على الكمان واثنين وثلاثين سوناتا على البيانو وست عشرة مقطوعة رباعية وترية.

رشا محفوض