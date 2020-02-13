أوركسترا الموسيقا الشرقية تحيي حفلاً طربياً كلاسيكياً على مسرح دمر الثقافي

دمشق-سانا

أغاني الطرب والتراث السوري المنوع كانت حاضرة ضمن الأمسية الموسيقية التي أحيتها فرقة الأوركسترا الشرقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد التي أعادت إلى ذاكرة جمهور مسرح دمر الثقافي أجواء شرقية عابقة بصفاء اللحن وجماله.

وجادت المغنيتان الشابتان ديمة زين الدين وغادة عمر بصوتهما القوي وحضورهما اللافت مع باقة من أجمل الأغاني الطربية والكلاسيكية والتراثية ضمن برنامج فني امتد لساعة ابتدأ بمقطوعة موسيقية للفرقة.

وشدت زين الدين بصوتها الدافئ وأحساسها الجميل بأغنية أهدتها من الشام إلى السويداء وبعض الأغاني من تراث المنطقة الجنوبية التي ما زالت عالقة في ذاكرة الجمهور.

وأوضحت في تصريح لسانا أن هذه المشاركة هي تجربة جديدة بالنسبة لها ولا سيما أنها بقيادة المايسترو أسعد الذي ترك لها حرية اختيار الأغاني التي أدتها متمنية أن تكون لها مستقبلاً أغان خاصة بها.

وأدت غادة عمر في وصلتها الغنائية مجموعة أغان للسيدة فيروز وجوليا بطرس منها قديش في ناس وشي غريب إضافة إلى وصلة غنائية من التراث الجزراوي معبرة عن سعادتها بهذه المشاركة ولاسيما أنها غنت للتراث السوري الذي تحبه ويناسب قدرات صوتها.

قائد الأوركسترا نزيه أسعد أوضح أن الحفلات التي يتم تخصيصها للمسارح تهدف إلى خلق حالة من التنوع بين التراث العربي والسوري والمحافظة عليه إضافة إلى وجود توليفة عربية ومحلية منوعة بنغماتها وإيقاعاتها حسب المدارس الموسيقية المختلفة داعياً للمحافظة على نوعية هذه الأنماط من الأغاني التي تعتبر قواميس الموسيقي.

ولفت إلى أن المفاجأة هي متابعة جيل الشباب لهذه الأغاني والاهتمام بها والسعي إلى حضورها أينما وجدت.

يذكر أن أوركسترا الموسيقا الشرقية تأسست عام 2012 برعاية مديرية المسارح والموسيقا وقدمت حفلها التأسيسي على مسرح مجمع دمر الثقافي وتهتم الأوركسترا بالتراث العربي والشرقي عموماً والسوري خصوصاً وتتألف من خمسين موسيقيا بين العزف والغناء وجلهم من طلبة وخريجي المعهد العالي للموسيقا بدمشق وكلية الموسيقا بحمص إضافة إلى الهواة كما تقدم أعمال الملحنين القدامى عبر الأغنيات والموشحات والأدوار والفنون الخاصة بالعزف الآلي الشرقي.

والمايسترو نزيه أسعد من مواليد دمشق خريج المعهد العالي للموسيقا ومدرس في المعهد ذاته ومدرب كورال شرقي فيه ألف الموسيقا التصويرية للعديد من الأعمال التلفزيونية الدرامية والوثائقية والبرامجية إضافة إلى بعض الأعمال المسرحية الغنائية وأعمال الفنون الشعبية لعدة فرق وله مشاركات عربية وعالمية.

شذى حمود