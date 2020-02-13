إقبال واسع على المشاركة السورية في معرض الملابس الجاهزة بالقاهرة

القاهرة-سانا

لاقت المشاركة السورية في معرض الملابس الجاهزة المقام على أرض المعارض بالعاصمة المصرية القاهرة إقبالا واسعا من الزوار .

وأشار الدكتور بسام درويش القائم بأعمال السفارة السورية لدى القاهرة خلال لقائه اليوم رجال الأعمال السوريين المشاركين بالمعرض إلى أن المشاركة السورية تركت بصمة واضحة حيث وصلت نسبتها إلى قرابة نصف حجم المشاركة في المعرض لافتاً إلى أن المعرض يظهر تميز الصناعي السوري ونجاحه على الرغم من الحرب الإرهابية على سورية.

من جانبه أكد المهندس مهند دعدوش عضو غرفة صناعة دمشق أن الصناعة السورية صمدت وانتصرت رغم الأزمة مبينا أن المشاركة في هذا المعرض تمت بمنتجات سورية تسعى لفتح أسواق لها في مصر.