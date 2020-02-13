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وكالات: مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار لتقييد قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران

2020-02-13

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عودة دفعات جديدة من السوريين المهجرين إلى أرض الوطن قادمين من لبنان

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