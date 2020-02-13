وكالات: مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار لتقييد قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران

الخميس / 13 / 02 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حداد: التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة سبب رئيسي للحروب فيها
2020-02-13
برلماني وخبيران روسيان: الجانب التركي لا يلتزم بتعهداته بشأن اتفاقات سوتشي
2020-02-13
أحزاب لبنانية: انتصارات الجيش السوري ستدحر الإرهابيين
2020-02-13
الكرملين يؤكد على حق الدولة السورية بمحاربة الإرهاب في إدلب
2020-02-13
إدارة الدفاع الوطني الروسي: الإرهابيون في سورية يتلقون الدعم والإمداد بالأسلحة من جهات غربية
2020-02-13
غروسبيتش: من حق الجيش السوري التصدي لقوى الاحتلال والإرهاب على أراضيه
2020-02-13
موسكو: تصعيد التوتر في إدلب سببه عدم التزام تركيا المزمن بتعهداتها ودخول أسلحة ومدرعات تركية إليها
2020-02-12
محليات
مشاركون في المؤتمر العام لنقابات العمال: متفائلون بمرحلة العمل الجديدة ولابد من دفع عملية الإنتاج لتحصين الاقتصاد الوطني
2020-02-13
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات
2020-02-13
فريق حلب يفوز بمنافسات البطولة الوطنية الثالثة للمناظرات المدرسية
2020-02-13
وزارة العدل توزع شهادات للمشاركين بالدورة التدريبية حول “الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية”
2020-02-13
مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة درعا يقدم خدمات جديدة للمواطنين
2020-02-13
مجلس الشعب يتبنى بالإجماع قراراً يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية
2020-02-13
محافظة دمشق: تأهيل وتوسيع مركز خدمة المواطن بالمزة
2020-02-13
رياضة
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يفوز على نظيره البحريني في بطولة الأردن الدولية
2020-02-13
خروج تيتيباس من بطولة روتردام للتنس
2020-02-13
بيلباو يكتفي بفوز ضئيل على غرناطة في ذهاب قبل نهائي كأس إسبانيا
2020-02-13
نابولي يضع قدماً بنهائي كأس إيطاليا بفوزه على إنتر ميلانو
2020-02-13
باريس سان جيرمان يتأهل للدور قبل النهائي لكأس فرنسا بفوز كبير على ديجون
2020-02-12
منتخب سورية لكرة السلة يخسر أمام نظيره اللبناني ببطولة الأردن
2020-02-12
فريق كوبي الياباني يهزم جوهور الماليزي في دوري أبطال آسيا
2020-02-12
اقتصاد
وزارة النفط تحدد مهلة استلام اسطوانة الغاز بـ 24 ساعة بدلاً من 48 … حسون: الإجراء سيزيد نسبة المستفيدين
2020-02-13
12 منشأة صناعية وحرفية دخلت مرحلة الإنتاج في درعا الشهر الماضي
2020-02-13
ارتفاع أسعار الذهب
2020-02-13
شركة الوليد للغزل تؤمن حاجة القطاعين العام والخاص من الغزول بمواصفات عالية خلال العام الماضي
2020-02-12
مشروع زراعة الزعتر الخليلي بحمص.. أهمية طبية وغذائية وتحسين دخل الأسر الريفية
2020-02-12
القادري أمام الدورة 43 لـ “إيفاد”: نضع ضمن أولوياتنا إعادة النهوض بالقطاع الزراعي والتنمية الريفية
2020-02-12
ضبط محل لبيع الجوالات في حمص يتعامل أصحابه بغير الليرة السورية
2020-02-12
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الشريط الأخباري
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات
مجلس الشعب يتبنى بالإجماع قراراً يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية
برعاية الرئيس الأسد… انطلاق فعاليات المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال.. الهلال: شعب سورية وعمالها أثبتوا قوتهم وقدرتهم في مواجهة الإرهاب والتحديات
الكرملين يؤكد على حق الدولة السورية بمحاربة الإرهاب في إدلب
في ذكرى الإضراب الوطني الشامل.. أبناء القنيطرة والجولان أكثر تصميماً على تحرير الجولان السوري المحتل
إدارة الدفاع الوطني الروسي: الإرهابيون في سورية يتلقون الدعم والإمداد بالأسلحة من جهات غربية
غروسبيتش: من حق الجيش السوري التصدي لقوى الاحتلال والإرهاب على أراضيه
الجيش يحرر قرى الشيخ علي وعرادة وأرناز بريف حلب ويكبد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد
موسكو: تصعيد التوتر في إدلب سببه عدم التزام تركيا المزمن بتعهداتها ودخول أسلحة ومدرعات تركية إليها
إصابة فريق عمل وكالة سانا وأخبار السورية نتيجة استهدافهم من الإرهابيين خلال تغطيتهم عمليات الجيش بريف حلب الغربي
وكالات: مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار لتقييد قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران
2020-02-13
2020-02-13
manhal
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