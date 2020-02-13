موسكو: (صفقة القرن) لا يمكن أن تشكل أساساً لحل القضية الفلسطينية

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن ما تسمى “صفقة القرن” التي أعلن بنودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا لا يمكن بأي حال أن تكون الأساس لحل القضية الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إحاطة لوسائل الإعلام في موسكو اليوم نشرت على موقع الخارجية الروسية.. “من الواضح أن ما صدر عن الإدارة الأميركية في 28 كانون الثاني من هذا العام بما تسمى صفقة القرن لا يمكن أن يصبح الأساس لحل القضية الفلسطينية لأنه لا يأخذ في الاعتبار العناصر الأساسية للإطار القانوني الدولي المعترف به عالميا لعملية السلام في الشرق الأوسط على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضافت زاخاروفا أن تحقيق حل عادل ونهائي لمسألة التسوية في الشرق الأوسط يتطلب عملا منسقا من جانب المجتمع الدولي.. وفي هذا السياق نلاحظ أن لا بديل لإقامة مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مباشرة تحت رعاية دولية من خلال اللجنة الرباعية الدولية.