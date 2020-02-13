مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير

صنعاء-سانا

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون اليوم بعد إفشال محاولة تسلل لهم في محور عسير.

وأكد مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة في مجازة بعسير ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.

ودمر الجيش اليمني واللجان الشعبية في وقت سابق آليتين عسكريتين لقوى العدوان السعودى قبالة نجران ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيهما.

وكان الجيش واللجان الشعبية أحبطوا الاثنين الماضي محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في منطقة العطفين بالاجاشر قبالة نجران وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد.