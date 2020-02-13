مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات

دمشق-سانا

تابع مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.

ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على المواد من 50 إلى 55 من مشروع القانون المذكور وتتعلق بطريقة اتخاذ مجالس إدارة الغرف للقرارات واللجان التخصصية والقطاعية فيها ومهامها وانتخاب أعضاء المكاتب التنفيذية.

كما تبين المادة 56 التي وافق عليها الأعضاء مهام رئيس غرفة التجارة أو الصناعة ومنها الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وتنفيذ قرارات المجلس وتمثيل الغرفة أمام القضاء والغير وتقديم تقرير سنوي للمجلس يبين نشاطات الغرفة والمقترحات اللازمة لتطوير عملها.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق في الـ 23 من شباط الحالي.

وسيم العدوي