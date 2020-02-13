إعادة ضخ المياه على محوري بيت ياشوط وعين الشرقية بريف جبلة بعد إصلاح العطل الطارئ

اللاذقية-سانا

أنهت ورشات مؤسسة مياه الشرب باللاذقية اليوم إصلاح العطل الطارئ على خط ضخ 450 مم في منطقة رأس العين بريف جبلة وأعادت ضخ المياه على محوري بيت ياشوط وعين الشرقية بشكل تدريجي.

وذكر مدير المؤسسة المهندس مضر منصور في تصريح لمراسل سانا أن الورشات بدأت فجراً أعمال الصيانة رغم الظروف الجوية لإعادة الضخ إلى القرى المتضررة بالعطل.

ولفت إلى أن المؤسسة أعادت الضخ على محوري بلدتي بيت ياشوط وعين الشرقية وستعود المياه تدريجياً إلى قرى رأس العين وقصابين وبيت ياشوط وعين الشرقية ودرمينة ومتور وحرف متور وحلبكو وحلة عارا وقرن حلية وبترياس والفرشات-والعامود والمنيزلة.