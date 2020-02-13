مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة درعا يقدم خدمات جديدة للمواطنين

درعا-سانا

بهدف زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها أضاف مجلس مدينة درعا خدمات جديدة إلى مركز خدمة المواطن وهي خدمات السجل العدلي والوثائق الخاصة بمجلس المدينة.

وبينت رئيسة المركز إيناس القاسم أن المركز باشر اليوم بتقديم خدمات السجل العدلي وخدمات الوثائق الخاصة بمجلس مدينة درعا إضافة إلى خدمات السجل المدني مشيرة إلى أن المركز سيضيف خدمة غير موظف في غضون الأيام القادمة.

وأشارت القاسم إلى أن الخدمات تسير بوتيرة جيدة وتختصر الوقت والجهد على المواطنين.

وكان مجلس مدينة درعا أطلق منتصف الشهر الماضي العمل بمركز خدمة المواطن في المجلس تجريبياً.