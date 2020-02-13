حزب البعث وحركة أمل في لبنان: انتصارات الجيش السوري ستدحر الإرهابيين

بيروت-سانا

أكدت قيادتا حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان وحركة أمل أن انتصارات الجيش العربي السوري في حلب وإدلب ستؤدي الى دحر الإرهابيين عن شمال سورية.

وعبرت القيادتان خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نعمان شلق وجميل حايك رئيس المكتب السياسي لحركة أمل عن التقدير لما تحققه سورية من انتصارات ضد الإرهاب وقوى العدوان الخارجي مشددتين على أن سورية كانت وستبقى قلب العروبة النابض وركيزة قوة المنطقة وصمودها الحاسم في مواجهة كل الاستهدافات والصفقات التي تستهدف قضاياها الكبرى.

من جهة ثانية نددت القيادتان بالاعتداءات التي استهدفت الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن في لبنان داعيتين إلى الإسراع بإنجاز ما ينتظره اللبنانيون من الحكومة الجديدة على الصعد الحياتية كافة.