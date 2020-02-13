بكين.. علاجات كورونا أثبتت فعاليتها مع ارتفاع عدد المتعافين

بكين-سانا

أكدت قوه يان هونغ المسؤولة بلجنة الصحة الوطنية في الصين أن ارتفاع عدد المرضى المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد إشارة إيجابية على أن العلاجات الحالية المستخدمة تحقق نتائج فعالة.

ونقلت وكالة شينخوا عن قوه قولها في مؤتمر صحفي عقد في بكين اليوم إن “إجمالي 5911 شخصاً مصاباً خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم بنهاية يوم أمس” مشيرة إلى أن كل يوم منذ الـ 7 من شباط الحالي شهد خروج نحو 500 مريض من المستشفى بعد تعافيهم.

وأضافت إن تحليلاً مبدئياً لـ 597 حالة خرجت من المستشفى أظهر أن حوالي 90 بالمئة من المتعافين كانت تظهر عليهم أعراض طفيفة بينما كان 10 بالمئة في حالة شديدة أو حرجة مؤكدة أنه حتى الحالات الشديدة والحرجة يمكن أن تشفى وتخرج من المستشفى بعد تلقي علاج دقيق.

من جهة ثانية أشار مسؤولون من منظمة الصحة العالمية اليوم إلى أن القفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين تعكس “تعريفاً أوسع” لحالة العدوى.

وقال طارق جسارفيتش المتحدث باسم المنظمة لرويترز إن “تعريف عبارة حالة جديدة يوسع بحسب فهمنا الحالي نطاق المسألة بحيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية بل أيضاً الحالات المشخصة إكلينيكيا استناداً إلى الأعراض والتعرض”.

وأضاف إن المنظمة تسعى للحصول على معلومات أكبر من الصين بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها لحالة العدوى.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم عن 254 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 15152 شخصاً آخرين.