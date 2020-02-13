واعظي: الضغوط الأمريكية تزيد الشعب الإيراني عزيمة لهزيمة الأعداء

طهران-سانا

أكد رئيس دائرة رئاسة الجمهورية في إيران محمود واعظي أنه كلما زاد الحظر والضغوط الأمريكية القصوى على إيران وظهرت آثارها على الاقتصاد والوضع المعيشي في البلاد زاد الشعب الإيراني عزيمة لهزيمة الأعداء وإفشال مخططاتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن واعظي قوله في تصريح اليوم: “نحن تجاوزنا كافة الضغوط وأثبتت الحكومة والشعب أنهما قادران من خلال الوحدة والعمل المستمر أن يفشلا مخططات الأعداء”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في تصريحات له أمس الأول أن صمود الشعب الإيراني هزم الولايات المتحدة وأفشل مخططاتها الرامية لجعله خاضعاً ومنهوب الثروات.