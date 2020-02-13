لبنان.. إحالة 21 إرهابياً للمحكمة بعد اتهامهم بالانتماء إلى داعش

بيروت-سانا

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول في المحكمة العسكرية اللبنانية فادي صوان اليوم قراره بإحالة واحد وعشرين إرهابيا إلى المحكمة بعد اتهامهم بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبحسب القرار وجه القاضي صوان التهم إلى السوري ابراهيم السالم وعشرين من شركائه بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وتحضير وإعداد عبوات ناسفة وشراء مواد كيميائية لها وإجراء تجارب عليها إضافة لذلك محاولة شراء طائرة مسيرة لوضع العبوة عليها وتفجيرها فوق السفارة الأميركية في عوكر وحصد أكبر عدد ممكن من الضحايا.

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على الإرهابي السالم في محلة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت ومن ثم تم تقديمه للقضاء.