الكرملين يؤكد على حق الدولة السورية بمحاربة الإرهاب في إدلب

موسكو-سانا

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف التأكيد على أن القوات السورية تحارب الإرهابيين على أرضها في إدلب وهذا حق سيادي للدولة.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين في موسكو اليوم: “الحديث لا يدور حول نزاع ما في إدلب بل حول عدم تنفيذ اتفاقات سوتشي وحول الالتزامات التي أخذتها الأطراف على نفسها وفق هذه الاتفاقات”.

وكان بيسكوف أكد أمس أن تواصل هجمات الإرهابيين في إدلب رغم تعهد النظام التركي بتحييدهم أمر غير مقبول ومخالف لتفاهمات سوتشي في حين قالت وزارة الخارجية الروسية أن سبب تصعيد التوتر في منطقة إدلب يعود إلى عدم التزام تركيا المزمن بتعهداتها.