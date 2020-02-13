SCS-NET
الشريط الأخباري

الكرملين يؤكد على حق الدولة السورية بمحاربة الإرهاب في إدلب

2020-02-13

موسكو-سانا

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف التأكيد على أن القوات السورية تحارب الإرهابيين على أرضها في إدلب وهذا حق سيادي للدولة.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين في موسكو اليوم: “الحديث لا يدور حول نزاع ما في إدلب بل حول عدم تنفيذ اتفاقات سوتشي وحول الالتزامات التي أخذتها الأطراف على نفسها وفق هذه الاتفاقات”.

وكان بيسكوف أكد أمس أن تواصل هجمات الإرهابيين في إدلب رغم تعهد النظام التركي بتحييدهم أمر غير مقبول ومخالف لتفاهمات سوتشي في حين قالت وزارة الخارجية الروسية أن سبب تصعيد التوتر في منطقة إدلب يعود إلى عدم التزام تركيا المزمن بتعهداتها.

 

انظر ايضاً

موسكو: تصعيد التوتر في إدلب سببه عدم التزام تركيا المزمن بتعهداتها ودخول أسلحة ومدرعات تركية إليها

موسكو-سانا أكدت وزارة الخارجية الروسية أن سبب تصعيد التوتر في منطقة إدلب يعود إلى عدم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved