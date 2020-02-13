13 شباط  2011- المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يعلن توليه إدارة شؤون البلاد لستة أشهر

دمشق-سانا

1668 -إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة.

1795- تأسيس أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة وهي جامعة ولاية كارولاينا الشمالية.

1920- عصبة الأمم تعترف بحياد سويسرا وهو الموقف الذي تبنته سويسرا على مدى قرون.

1942- الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا.

1946- اختيار مدينة نيويورك مقرا لهيئة الأمم المتحدة.

1960- فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانا لإجراء التجربة كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها.

1984- اختيار قسطنطين تشيرنينكو سكرتيرا عاما للحزب الشيوعي السوفييتي.

2011- المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يصدر إعلانا دستوريا بحل مجلسي الشعب والشورى ويعلق العمل بالدستور ويعلن توليه إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لستة أشهر.

من مواليد هذا اليوم

1599- ألكسندر السابع بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1910- ويليام شوكلي.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.

من وفيات هذا اليوم

1542- كاثرين هوارد زوجة هنري الثامن ملك إنكلترا الخامسة.

1883- ريتشارد فاغنر.. موسيقي ألماني.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للإذاعة الذي أقرته اليونسكو للاحتفاء بدور الإذاعة عالميا.