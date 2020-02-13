13 شباط  2011- المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يعلن توليه إدارة شؤون البلاد لستة أشهر

دمشق-سانا
1668 -إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة.
1795- تأسيس أول جامعة تابعة لولاية أمريكية في الولايات المتحدة وهي جامعة ولاية كارولاينا الشمالية.
1920- عصبة الأمم تعترف بحياد سويسرا وهو الموقف الذي تبنته سويسرا على مدى قرون.
1942- الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة غزو بريطانيا.
1946- اختيار مدينة نيويورك مقرا لهيئة الأمم المتحدة.
1960- فرنسا تقوم بأول تفجير نووي لها وقد اختارت الجزائر التي كانت تحتلها مكانا لإجراء التجربة كي تتجنب أي أضرار يمكن أن تنجم عنها.
1984- اختيار قسطنطين تشيرنينكو سكرتيرا عاما للحزب الشيوعي السوفييتي.
2011- المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يصدر إعلانا دستوريا بحل مجلسي الشعب والشورى ويعلق العمل بالدستور ويعلن توليه إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لستة أشهر.
من مواليد هذا اليوم
1599- ألكسندر السابع بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1910- ويليام شوكلي.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.
من وفيات هذا اليوم
1542- كاثرين هوارد زوجة هنري الثامن ملك إنكلترا الخامسة.
1883- ريتشارد فاغنر.. موسيقي ألماني.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للإذاعة الذي أقرته اليونسكو للاحتفاء بدور الإذاعة عالميا.