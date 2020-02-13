إسبانيا.. العثور على كهف فيه آثار مذبحة قديمة

مدريد-سانا

اكتشف علماء الآثار الإسبان كهفا في جبال البرانس يحتوي على رفات أناس قتلوا بقسوة قبل 3ر7 آلاف سنة.

وذكرت مجلة “نيتشر” بأن العلماء اكتشفوا رفات 13 شخصا في كهف “إل تروكس” بمحافظة ويسكا ويعتقدون بأنهم ماتوا في أوقات مختلفة بفارق ألف سنة تقريبا.

ودرس علماء الآثار رفات تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال توفوا قبل الآخرين واتضح لهم من نتائج استخدام الكربون المشع أنهم ماتوا بين 5325 و5067 سنة قبل الميلاد.

كما اكتشف الخبراء وجود آثار الإصابة بالسهام والضرب الشديد على الرفات ما سمح لهم باستنتاج أن هؤلاء الأشخاص ضحايا عمليات عنف ويفترض الخبراء أن التنافس على الموارد أدى إلى قتلهم.

ويشير الخبراء في تقريرهم إلى أن مذبحة كهف “إل تروكس” لا مثيل لها في إسبانيا وأوروبا.