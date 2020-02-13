ندوة نقدية حول مجموعة حموضة معدة للأديبي الدكتور محمد عامر مارديني

دمشق-سانا

المجموعة القصيصة حموضة معدة للأديب الدكتور محمد عامر مارديني كانت محور ندوة نقدية أدبية أقامها ثقافي أبو رمانة بمشاركة أدباء وباحثين مساء اليوم.

الندوة التي أدارها الشاعر محمد خالد الخضر تناولت المناحي الفنية والبنيوية التي استوحى موضوعاتها المؤلف من الحياة اليومية راصدا عبرها جملة من الظواهر في المجتمع بأسلوب هيمن عليه الخروج عن المألوف.

وحول المجموعة القصصية بين الناقد سامر منصور أنها تضمنت التوليفة الإبداعية التي اعتمدت على الواقعية وأسلوب المفارقة والاهتمام بالتفاصيل وتعدد الموضوعات والمقدرة على خلق توتر درامي مرتفع إضافة إلى قدرته على تصوير المكان والواقع والجانب النفسي للشخصية الرئيسة في قصصه والتي كانت تجسد الفئة الواعية المثقفة.

وبدوره بين الدكتور نبيل طعمة أن الكاتب خط قصصه بسلاسة تلفت أبصارنا إلى جمال ورقة ما تحمله وأنه اختار عناوينه بدقة وهي ممتعة لدرجة الإدهاش مؤكدا أن هذا الكتاب يمتلك كما من الخصائص الإبداعية تخوله المقدرة على جذب القارئ إلى تأمل كل تفصيلة من تفصيلاته.

المجموعة التي ألقى مؤلفها بعضا من قصصها هي باكورة مؤلفات مارديني وصدرت عن دار الشرق للطباعة والنشر.

شذى حمود