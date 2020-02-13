طلاب المعهد العالي للموسيقا يبحرون مع سوناتات بيتهوفن في ثاني أيام احتفالية ميلاده الـ 250

دمشق-سانا

لليوم الثاني على التوالي يقيم المعهد العالي للموسيقا حفلات طلاب قسم البيانو بمناسبة مرور مئتين وخمسين عاماً على ميلاد المؤلف الموسيقي الألماني بيتهوفن بإشراف البروفيسور غزوان الزركلي وذلك على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وتضمنت أمسية اليوم عزف ثلاث قطع موسيقية تم ترتيبها حسب التدرج السلمي اللحني للسوناتا برؤية الزركلي حيث قدمت الطالبة مرح الحلبي من السنة الخامسة سوناتا رقم 27 مقام مي مينور مصنف 90 حركتين في حين قدمت الطالبة سيدرا شيرازي من السنة الرابعة سوناتا رقم 1 مقام فام ينور مصنف 1-2 أربع حركات.

واختتمت الأمسية بعزف سوناتا رقم 23 مقام فام ينور مصنف 57 ثلاث حركات للطالب وسام أبو عاصي من السنة الثانية.

ومن المقرر أن يختتم المعهد العالي للموسيقا حفلات البيانو يوم غد من خلال أمسية يقدمها الطلاب أغوب كنوزي وبشرى خير بيك ونورا زينة على خشبة مسرح الدراما.

ويعد بيتهوفن علامة فارقة في الحقبة الكلاسيكية التي تسبق الرومانسية ويعتبر من أعظم عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثرهم تأثيراً وأبدع أعمالاً موسيقية خالدة حيث تشمل مؤلفاته تسع سيمفونيات وخمس مقطوعات على البيانو وأخرى على الكمان واثنين وثلاثين سوناتا على البيانو وست عشرة مقطوعة رباعية وترية.

رشا محفوض