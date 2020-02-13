نصوص شعرية وقراءات نقدية خلال لقاء لجمعية الشعر في اتحاد الكتاب

دمشق-سانا

أقامت جمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب نشاطا شعريا شارك فيه عدد من الشعراء والأدباء والنقاد بمواضيع اجتماعية ووطنية إنسانية.

وألقى في النشاط الذي أداره أمين سر الجمعية الشاعر عباس حيروقة كل من الشعراء يحيى محي الدين واسماعيل ركاب وإياد خزعل نصوصا متنوعة أخذت مختلف الأشكال الشعرية التي اهتمت بالجوانب الإنسانية والوطنية وفق معايير البناء الفني.

وشارك أعضاء جمعية الشعر وأعضاء المكتب التنفيذي الدكتور علي دياب والدكتور جابر سلمان والشاعر بديع صقور بنقاشات مختلفة حول النصوص التي ألقيت ضمن تبادل الآراء حول أهمية النصوص.

وقال مقرر جمعية الشعر الشاعر قحطان بيرقدار لسانا:”تهتم الجمعية بالأنشطة النوعية في مجال الشعر ولا سيما لأعضائها وتسعى لنقل الأنشطة إلى محافظات أخرى لتحقيق مزيد من التفاعل الثقافي”.

محمد خالد الخضر