قاسم: شعوب المنطقة حددت خياراتها بوضوح في دعم المقاومة

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم أن شعوب المنطقة حددت خياراتها بوضوح في دعم المقاومة بمواجهة العدو الإسرائيلي والمخططات الاستعمارية.

ولفت قاسم في لقاء نظمه تجمع العلماء المسلمين في لبنان استنكارا لصفقة القرن ودعما لانتفاضة الشعب الفلسطيني إلى أن الشعب الفلسطيني أسقط “صفقة القرن” قبل أن تنعقد ومنعها من الانطلاق في محطتها الأولى مبينا أن كل الحلول التي طرحت لحل القضية الفلسطينية كانت مقدمات لهضم الحقوق العربية تدريجياً.

من جهته بين المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن المخططات الأمريكية السابقة والحالية تقوم كلها على مبدأ تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته والعمل على إنجاح المشروع الصهيوني الاستيطاني الدموي في فلسطين مضيفاً أن “محور المقاومة سيفشل ما تسمى “صفقة القرن” ويحولها إلى سراب”.