فتح الطرق المغلقة بالثلوج في محافظتي اللاذقية وطرطوس

اللاذقية وطرطوس-سانا

تعمل مديريتا الخدمات الفنية في محافظتي اللاذقية وطرطوس على تعزيل الطرق في محاور المناطق التي شهدت هطولات ثلجية لفتحها أمام الآليات ومستخدمي الطرقات.

وذكر مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الجردي في تصريح لمراسل سانا أن المديرية وزعت عدة آليات في نطاق بلدة صلنفة ومنها تركسات وكريدر لفتح طرقات تسببت الثلوج في إغلاقها باتجاه القرداحة ومحطة البث وضمن بلدات صلنفة.

ولفت الجردي إلى أنه تم وضع آليات من قبل مديرية الزراعة ومشروع استصلاح الأراضي وفرع الإسكان العسكري على محاور أخرى وتحت تصرف مديرية منطقة القرداحة ومديريات النواحي.

وفي محافظة طرطوس بين مدير الخدمات الفنية بطرطوس المهندس علي رستم في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات الفنية بالتنسيق مع مدراء المناطق في بانياس والقدموس والدريكيش وصافيتا تواصل عملها لليوم الثاني بتعزيل الطرق التي غطتها الثلوج في ريف المحافظة مؤكداً أنه لم يتم إغلاق أي طريق حتى اللحظة.

ولفت إلى أن الطرق التي عملت عليها الورشات هي طريق عين الجاش مصيات وطريق الرقمة برمانة المشايخ وطريق سبة صافيتا وبصيرة الجرد.