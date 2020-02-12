آفاق تطوير قلعة المرقب ضمن اليوم السابع من مهرجان طرطوس الثقافي

طرطوس-سانا

أنشطة أدبية وفنية متنوعة شهدها اليوم السابع من مهرجان طرطوس الثقافي الثاني الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية الثقافة في المحافظة.

ومن الأنشطة الأدبية التي أقيمت اليوم في ثقافي طرطوس توقيع كتاب (يوم ارتقى الشهداء رحلة الذات إلى الذات) للكاتبة سهيلة العجي التي أوضحت في تصريح صحفي أن الرواية تقدم بعضاً من الجوانب الناصعة والمشرقة التي قدمها أبطال الجيش العربي السوري في مسيرة الدفاع عن الأرض والكرامة ومنهم شهداء مشفى الكندي الذين اعتبرتهم أيقونة النصر.

وأوضحت العجي أن من بين ما استهدفته الحرب على سورية الثقافة والفكر مشددة على ضرورة تكريس ثقافة التضحية والوفاء من أجل كرامة الوطن.

وفي المحاضرة التي قدمها المهندس مروان حسن رئيس دائرة الآثار بطرطوس بعنوان (آفاق تطوير قلعة المرقب) سلط الضوء على الأهمية التاريخية لسورية ككل ومنطقة الساحل السوري خصوصاً وفي مقدمتها قلعة المرقب حيث قدم شرحاً توضيحياً عن تقسيماتها المعمارية مبيناً أنها نموذج لفكرة تأهيل وتطوير المواقع الأثرية.

وأشار حسن إلى ما تم إنجازه محلياً والعمل مع البعثة الهنغارية التي بدأت عام 2007 ونتائج البحث التي ساعدت في إعادة تأريخ القلعة بشكل دقيق مع كشف حدود الأبنية ووظائفها ووضع الأفكار الأولية لمخطط الإدارة وتأهيل واستثمار تلك المباني التي تحقق جزء منها.

وأعرب عن أمله في تحقيق المشاريع المعتمدة وتوفير التمويل اللازم لها للوصول بقلعة المرقب كمنارة ثقافية حضارية والمساهمة في إحياء العملية الثقافية والنهج الثقافي والسياحي في تلك المنطقة مؤكداً أهمية التشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لتحقيق التنمية المستدامة.

كما قدمت فقرات موسيقية غنائية لجمعية سلام يا طبيعة في صالة المركز الثقافي بالدريكيش وفقرات مشابهة في ثقافي الشيخ بدر من تدريب وإشراف نور عثمان.

فاطمة حسين

تصوير: رياض علي

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