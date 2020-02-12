الفيفا: خمس دول أوروبية مسؤولة عن معظم الإنفاق بسوق انتقالات اللاعبين

زيوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن أندية كل من إنكلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا مسؤولة عن اكثر من 70 بالمئة من الأموال التي أنفقت حول العالم خلال فترة انتقالات اللاعبين في شهر كانون الثاني الماضي.

ونقلت رويترز عن الفيفا قوله في بيان اليوم ان باب الانتقالات كان مفتوحا في 170 دولة حول العالم وتم إبرام 4108 صفقات دولية ورغم أن 1ر14 بالمئة فقط من إجمالي عدد الانتقالات كان لأندية بطولات الدوري الخمس الكبرى فإن التكاليف التي تكبدتها تمثل 8ر71 بالمئة من الأموال التي أنفقت حول العالم.

وأشار البيان إلى أن أندية في إنكلترا انفقت 2ر298 مليون دولار في الانتقالات وهو الرقم الأعلى في العالم تلتها ألمانيا التي انفقت 1ر206 ملايين دولار وإيطاليا 7ر126 مليون دولار.

وفي المجمل أنفقت بطولات الدوري الخمس الكبرى على انتقالات اللاعبين 6ر824 مليون دولار في كانون الثاني وهو ما يقل فقط عن كانون الثاني 2018 عندما تم إنفاق 1ر1 مليار دولار.