موهبة فنية تتلمس طريقها نحو التألق عند الشاب مجدي القنطار

السويداء-سانا

يحلم الشاب مجدي القنطار أن يشق طريقه في الفن بالغناء والعزف على البيانو والأورغ مستندا إلى موهبته التي أحبها واختارها.

مجد الطالب في السنة الثانية بكلية العمارة في جامعة دمشق تحدوه رغبة أكيدة وطموح أكبر من أجل أن يشق طريقه نحو مستقبل فني وينمي ذاته الهاوية للفن على غرار الكثير من المواهب الصاعدة محاولا صقل هذه الموهبة بالدراسة والتدريب.

ويشير مجد في حديث لـ سانا إلى أن موهبته بالغناء ظهرت منذ الصغر متأثرا بوالده الشهيد رائد القنطار صاحب الصوت الجميل محاولا أداء مختلف ألوان الطرب ولا سيما اللون الفراتي والرومانسي الذي كان والده يغنيه حيث أن أول وقوف له على المسرح بأغنية بكتب اسمك يا بلادي.

مجد الذي نال مراتب أولى في عدد من المسابقات المحلية يشير إلى أنه يسعى جاهدا للالتحاق ببرامج اكتشاف المواهب لنشر موهبته حيث دأب على نشر مقاطع صوتية له على مواقع التواصل الاجتماعي لافتا إلى أن الفن يعني له الكثير فالموسيقا لغة الحياة وثقافة الشعوب ترتقي بارتقاء الفنون.

وعن صوت مجد تحدث الفنان وعازف العود أمجد كمال الذي أشرف على تدريب مجد فترة من الزمن إن القنطار شاب طموح يمتلك صوتا جميلا وقويا قادرا على أداء ألوان الطرب وأن يبدع في المواويل.

خزامى القنطار