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إنجاز تأهيل مراكز التحويل الكهربائي وخطوط التوتر المتضررة في ريف حمص الشمالي

2020-02-12

حمص-سانا

أنجزت الشركة العامة لكهرباء حمص خلال العام الماضي أعمال تأهيل للعديد من مراكز التحويل وخطوط التوتر المتوسط والمنخفض التي خربها الإرهاب في الريف الشمالي لحمص بما يضمن عودة التيار الكهربائي واستقراره.

وبين المهندس مصلح الحسن مدير عام الشركة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه تم خلال العام الماضي تأهيل أكثر من 50 مركز تحويل في الريف الشمالي منها مركزي تحويل في مدينة  الرستن باستطاعة 360 ك ف ا و45 مركز في تلبيسة ومركزان في قرية الغنطو باستطاعة  100ك ف ا إضافة لتأهيل مركزي تحويل  في قرية المشرفة باستطاعة 50  و100/ ك ف ا لافتاً إلى نصب  25 عامود توتر منخفض ومد 5 كم شبكات في مدينة الرستن و4 كم شبكة توتر متوسط و63 كم من شبكات التوتر المنخفض في تلبيسة.

وأشار الحسن إلى تأهيل كبل توتر متوسط بطول 700 م ط وكم واحد من خطوط التوتر المتوسط الهوائية و2كم شبكة منخفض بشكل إسعافي في قرية الغنطو إضافة لتأهيل 5كم من شبكات التوتر المنخفض و8ر2 كم  كبلات توتر متوسط في قرية المشرفة لافتا إلى إعادة تأهيل شبكات هوائية في مزرعة اليعربية والعامرية وتفريعة القطري بطول 6 كم كما انجزت ورشات الكهرباء تأهيل خط التوتر المتوسط المغذي لقرية كفرنان بطول 8 كم.

لارا أحمد

نشرة سانا الاقتصادية

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