4 مخابز جديدة قيد التجهيز في حمص خلال العام الحالي

حمص-سانا

يتابع فرع المؤسسة العامة السورية للمخابز بحمص تنفيذ خطته الإنتاجية بوتيرة عالية عبر تأمين كل مستلزمات إنتاج الرغيف بالجودة والكميات الكافية حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 100 بالمئة وبكمية إنتاج تجاوز 51 ألف طن خلال العام الماضي.

وبين بسام الحسن مدير فرع السورية للمخابز بحمص في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن عملية الإنتاج تسير بشكل اعتيادي ودون صعوبات في المخابز البالغ عددها 18 مخبزا بالمحافظة وذلك وفق جدول يومي لتحديد العطلة الأسبوعية لكل مخبز مع استمرار التنسيق والتعاون ما بين فرع المؤسسة والجهات الحكومية لتأمين مستلزمات إنتاج الرغيف من مادة الطحين والمازوت والملح والخميرة وفق المخصصات المحددة.

وأشار الحسن إلى قرب انتهاء تجهيز أربعة مخابز جديدة ستدخل حيز الإنتاج خلال العام الحالي في كل من حي الزهراء وقرى عناز ومرمريتا بريف حمص الغربي إضافة إلى الانتهاء من تأهيل مخبز تلذهب بالتعاون مع المجلس البلدي فيها وإحدى المنظمات الإنسانية لتغطية حاجة الريف الشمالي في قرى تلذهب والطيبة وتلدو وكفرلاها ما يخفف من أعباء وتكاليف استجرار المادة يوميا من مخابز المدينة إلى تلك المناطق.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية