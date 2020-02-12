فرع الهلال الأحمر يوزع مساعدات غذائية على الأهالي في الشيخ مسكين والغارية الغربية بريف درعا

درعا-سانا

وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا اليوم 8400 سلة ومثلها من أكياس الطحين إلى الأهالي في الشيخ مسكين والغارية الغربية بريف المحافظة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساعدات نقلتها 13 شاحنة وتم توزيعها من قبل متطوعي الهلال بواقع 5800 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في مدينة الشيخ مسكين ومثلها من الطحين و 2600 سلة ومثلها من الطحين في الغارية الغربية مضيفا إن مجالس المدن والبلدات توزع المساعدات بحسب قوائم يتم إعدادها من قبل لجان شكلتها مسبقا.

ووزع الفرع في العاشر من الشهر الجاري 4500 سلة غذائية ومثلها من الطحين على الأهالي في بلدتي الحراك وناحتة.