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موسكو: القوات الروسية وقوات الجيش السوري تستهدفان التنظيمات الإرهابية فقط

2020-02-12

موسكو-سانا

أكد مدير قسم التحديات الجديدة والتهديدات بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تارابرين أن القوات الروسية وقوات الجيش السوري تستهدفان في عملياتهما التنظيمات الإرهابية فقط.

وقال تارابرين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية اليوم “لقد أعلنا أكثر من مرة أن لا روسيا ولا القوات المسلحة السورية تقصفان السكان المدنيين وكل الضربات توجه إلى التشكيلات الإرهابية فقط ولمن يحمل السلاح ويحارب السلطات الشرعية”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أكد أمس أن اعتداءات الإرهابيين من إدلب غير مقبولة ويجب عدم السماح باستمرارها.

وتواصل وحدات الجيش العربي السوري والقوات الحليفة لها عملياتها المكثفة ضد تجمعات الإرهابيين ومقراتهم في ريفي إدلب وحلب مكبدة إياهم خسائر فادحة.

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