العراق..عملية أمنية لتطهير الأنبار والمناطق المحيطة بها من (داعش)

بغداد-سانا

بدأت القوات العراقية المشتركة عملية أمنية لتطهير الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود العراقية السورية الأردنية من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير رشيد يارالله في بيان نقله موقع السومرية نيوز إنه بعد أن حققت عمليات “إرادة النصر” أهدافها خلال مراحلها الثماني في عام 2019 تنطلق عمليات “أبطال العراق” المرحلة الأولى فجر اليوم وباشتراك قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطعات الملحقة بها.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تهدف لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية – الاردنية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط وعمليات بغداد للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال خمسة محاور.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية في عدد من المحافظات والمناطق لتطهيرها مما تبقى من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي.