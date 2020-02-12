غوتيريس:الأمم المتحدة ملتزمة بقراراتها فيما يخص القضية الفلسطينية

الأمم المتحدة-سانا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التأكيد على موقف الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية الذي تم تحديده “على مر السنين بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تلتزم بها الأمانة العامة”.

وفي كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط وبحث ما يسمى “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر غوتيريس “التزامه الشخصي الكامل والتزام الأمم المتحدة بدعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ما قبل عام 1967” مؤكداً الحاجة إلى “حل حاسم لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط”.

وفي بيان مشترك لأعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن بلجيكا وفرنسا وإستونيا وألمانيا وبولندا شدد الأعضاء على أن صفقة القرن “تنحرف عن المعايير المتفق عليها دولياً” وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل على استئناف مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا النهائية من بينها تلك المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن وقضية اللاجئين بهدف إحلال سلام دائم وشامل.

ودعا بيان الاتحاد إلى التحلي بضبط النفس كما أعاد التأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي.