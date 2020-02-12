الصين تجدد دعمها للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية

نيويورك – سانا

أكد تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة مجدداً اليوم “دعم بلاده القوي للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه الوطنية المشروعة التي تكفلتها قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن جون قوله في كلمته أمام مجلس الأمن الذي اجتمع لبحث ما يسمى صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين “تؤمن دوماً بأن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافقات الدولية تمثل أساساً مهماً لتسوية القضية الفلسطينية ويجب الالتزام بها” مؤكداً أن “أي مقترح ينبغي أن يرتكز على الاهتمام بوجهات نظر وآراء الأطراف الرئيسة وبشكل خاص الجانب الفلسطيني إضافة إلى أصوات الدول والمنظمات الإقليمية”.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد أيضاً خلال الجلسة أن روسيا تدعم حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الدولية ذات الصلة التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس” مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تتمكن من حل القضية الفلسطينية دون موافقة الجانب الفلسطيني.