حزب الشعب الجمهوري التركي: أردوغان كاذب ويدعم التنظيمات الإرهابية في سورية

أنقرة-سانا

أكد اوزكور آوزال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض مجدداً أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “كاذب ومتورط بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية”.

وقال آوزال في تصريح اليوم إن “أردوغان يكذب على الشعب التركي ويخفي الحقيقة فيما يتعلق بتورطه في إدلب وفيها العشرات من الإرهابيين”.

وكان حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض دعا البرلمان التركي إلى عقد جلسة سرية خاصة لمناقشة التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية وعدم وفاء أردوغان بتعهداته فيما يخص اتفاق سوتشي مع روسيا حول “منطقة خفض التصعيد” بإدلب.

ولفت الحزب في مذكرته التي وجهها إلى رئاسة البرلمان التركي إلى أن عدم التزام النظام التركي بتعهداته أدى لتعقيد الوضع في إدلب وسيطرة تنظيم النصرة الإرهابي الذي يعد امتدادا لتنظيم القاعدة الإرهابي على إدلب والمناطق المجاورة لها.