جامعتا تشرين وطرطوس تعلنان تأجيل الامتحانات المقررة غداً بسبب الأحوال الجوية

اللاذقية-طرطوس-سانا

أعلنت جامعة تشرين تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة غدا الأربعاء في جميع كلياتها ومعاهدها إلى موعد لاحق بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقال رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن في تصريح لمراسل سانا اليوم إنه بسبب الأحوال الجوية السائدة وانقطاع الطرق في العديد من مناطق المحافظة نتيجة تساقط وتراكم الثلوج وحدوث الجليد ما يعيق وصول الطلاب إلى الجامعة وحرصاً على ضمان وصولهم إلى امتحاناتهم تقرر تأجيل المواد الجامعية المقررة غداً الأربعاء في جميع الكليات إلى موعد يحدد لاحقاً.

كما أعلنت جامعة طرطوس تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة في كلياتها يوم غد الأربعاء إلى موعد لاحق بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأوضح رئيس جامعة طرطوس الدكتور عصام الدالي في تصريح لمراسلة سانا أنه نظراً للأحوال الجوية السائدة وحرصاً على سلامة جميع الطلبة وضمان وصولهم إلى امتحاناتهم تقرر تأجيل امتحانات المواد الجامعية المقررة غداً الأربعاء في جميع الكليات إلى موعد يحدد لاحقاً.

وكانت رئاسة الجامعة أعلنت أمس عن تأجيل الامتحانات الجامعية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء لموعد يحدد لاحقاً أيضاً بسبب الأحوال الجوية.