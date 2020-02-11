المعهد العالي للموسيقا يطلق أولى حفلات احتفالية مرور 250 عاماً على ولادة بيتهوفن

دمشق-سانا

أطلق المعهد العالي للموسيقا أولى حفلات طلاب قسم البيانو بمناسبة مرور مئتين وخمسين عاماً على ميلاد المؤلف الموسيقي الألماني بيتهوفن بإشراف البروفيسور غزوان الزركلي وذلك على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وتضمنت أمسية اليوم عزف ثلاث قطع موسيقية تم ترتيبها حسب التدرج السلمي اللحني للسوناتا برؤية الزركلي حيث قدمت الطالبة ياسمين محمد من السنة الرابعة بالمعهد سوناتا رقم 26 مقام مي بيمول ماجور مصنف 81 ثلاث حركات.

وعزف طارق الشرابي من السنة الرابعة سوناتا رقم 8 مقام دو مينور مصنف 13 ثلاث حركات في حين عزف جورج السهوي من السنة الثالثة سوناتا رقم 7 مقام ري ماجور مصنف 10/ 3 أربع حركات.

ومن المقرر أن يقدم كل من الطلبة مرح الحلبي وسيدار شيرازي حفل يوم غد على أن تختتم الحفلات يوم الخميس المقبل.

ويعد بيتهوفن علامة فارقة في الحقبة الكلاسيكية التي تسبق الرومانسية ويعتبر من أعظم عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثرهم تأثيراً وأبدع أعمالاً موسيقية خالدة.

وتشمل مؤلفاته تسع سيمفونيات وخمس مقطوعات على البيانو وأخرى على الكمان واثنين وثلاثين سوناتا على البيانو وست عشرة مقطوعة رباعية وترية.

يذكر أن دار الأسد للثقافة والفنون ستشارك العام الحالي في الذكرى الـ250 لميلاد بيتهوفن وذلك بإقامة حفلات موسيقية بتشكيلات متنوعة على مدى العام حيث ستحيي الفرقة السيمفونية الوطنية السورية حفلا بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان في الـ18 من الشهر الحالي.

رشا محفوض