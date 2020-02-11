قوى العدوان السعودي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها الاعتداء على الأحياء السكنية والمناطق الآهلة في اليمن وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “قوى العدوان السعودي استهدفت بكثافة بالمدفعية والصواريخ وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والمتوسطة أماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الخمسين وسوق الحلقة ومطار الحديدة الدولي ومديريتي الدريهمي والتحيتا بمحافظة الحديدة” مؤكداً تضرر عدد من منازل وممتلكات المدنيين.

كما استهدف طيران العدوان السعودي منطقتي الفرع والحمزات بمديريتي كتاف وساقين في محافظة صعدة ومديرية نهم في محافظة صنعاء ومديرية مجزر بمحافظة مأرب وعدة مناطق في محافظة الجوف.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ13 من كانون الأول من العام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.