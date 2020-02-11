قاسم: المقاومة هي الحل الوحيد لاستعادة الحقوق المغتصبة

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة تمثل الحل الوحيد لاستعادة الحقوق المغتصبة لافتاً إلى أن ما تسمى صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا والرامية لتصفية القضية الفلسطينية غير قابلة للنجاح أو التأثير في رسم مشروع فلسطين المستقبلية.

وقال قاسم في كلمة له في الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران إن “محور المقاومة سيسقط صفقة ترامب” مؤكداً ضرورة التمسك بالمقاومة المسلحة باعتبارها الحل الوحيد لتحرير الأراضي العربية المحتلة واسترجاع الحقوق المغتصبة.

ولفت قاسم إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية الكبرى للأمة جمعاء وأن كل الحروب والصعوبات التي أحاطت بالمنطقة سببها الرئيس هو كيان الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أن محور المقاومة حقق الانتصارات بسبب وجود القيادة والمقاومة معاً.

ونوه قاسم بالدور الإيراني الداعم للحقوق العربية وللمقاومة لتحرير الأراضي المحتلة.