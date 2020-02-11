جامعة البعث تعلن تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة غداً

حمص-سانا

أعلنت جامعة البعث اليوم تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة غداً الأربعاء في جميع كلياتها ومعاهدها إلى موعد يحدد لاحقاً نظراً للأحوال الجوية السائدة.

وفي تصريح لمراسلة سانا قال رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب: نظراً لتساقط الثلوج في العديد من مناطق المحافظة وانقطاع بعض الطرق فيها وحرصاً على سلامة جميع الطلبة وضمان وصولهم إلى امتحاناتهم تقرر استمرار تعليق الامتحانات المقررة غداً الأربعاء على أن يحدد تاريخ إجرائها لاحقاً.

وكانت جامعة البعث أجلت امتحانات المواد الجامعية والمعاهد المقررة يومي الأحد والاثنين لموعد يحدد لاحقاً.