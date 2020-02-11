جامعة حماة تعلن تأجيل امتحانات يوم غد في جميع كلياتها ومعاهدها بسبب الأحوال الجوية

حماة-سانا

أعلنت جامعة حماة اليوم تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة غداً الأربعاء في جميع كلياتها ومعاهدها نظراً للأحوال الجوية السائدة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد زياد سلطان في تصريح لمراسل سانا أنه نظراً للحالة الجوية السائدة وتساقط الثلوج في العديد من مناطق المحافظة وانقطاع بعض الطرق فيها وحرصا على سلامة جميع الطلبة وضمان وصولهم إلى امتحاناتهم تقرر تأجيل الامتحانات المقررة غداً في جامعة حماة على أن يحدد تاريخ إجرائها لاحقا.

وتتأثر البلاد بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة مرافقة للمنخفض القطبي الذي أثر على البلاد منذ أيام عدة وحيث وصلت درجات الحرارة إلى أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية.